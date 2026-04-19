Папа Римский Лев XIV призвал прекратить боевые действия на Украине и начать диалог.
Лев XIV отметил, что с тревогой следит за обострением конфликта, поскольку насилие продолжает причинять боль, разрушения и приводить к перемещению мирного населения, передает ТАСС.
При этом, он высоко оценил прекращение огня между Израилем и Ливаном, назвав это «поводом для надежды».
Папа Римский начал свою поездку по странам Африки 13 апреля с Алжира, затем посетил Камерун, а после Анголы отправится в Экваториальную Гвинею.