Папа Римский Лев XIV призвал прекратить боевые действия на Украине и начать диалог.

«Орудия должны умолкнуть, за этим следует пойти путем диалога», — приводит Reuters слова понтифика во время воскресной молитвы в населенном пункте Киламба недалеко от столицы Анголы Луанды, куда он накануне прибыл с визитом.

Лев XIV отметил, что с тревогой следит за обострением конфликта, поскольку насилие продолжает причинять боль, разрушения и приводить к перемещению мирного населения, передает ТАСС.

При этом, он высоко оценил прекращение огня между Израилем и Ливаном, назвав это «поводом для надежды».

Папа Римский начал свою поездку по странам Африки 13 апреля с Алжира, затем посетил Камерун, а после Анголы отправится в Экваториальную Гвинею.