Трамп ответил на вопрос, полетит ли Вэнс в Исламабад на переговоры с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не полетит в Исламабад на переговоры с иранской делегаций. Об этом журналисту телеканала ABC Джонатану Карлу сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

По словам президента, этот шаг связан исключительно с вопросами безопасности.

Журналист указал, что проблема заключается в том, что Секретная служба Соединенных Штатов не способна обеспечить безопасность поездки вице-президента, если время подготовки составляет менее суток.

«Это только по причинам безопасности», — привел Карл слова американского лидера.

До этого руководитель американского министерства энергетики Крис Райт заявил, что Вэнс возглавит американскую делегацию на предстоящих переговорах с Ираном в Исламабаде.

19 апреля президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что его представители направляются в Исламабад для участия в переговорах по Ирану.

Позднее газета The New York Post сообщила, что американский спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в переговорах по Ирану в Исламабаде, Джей Ди Вэнс не присоединится к ним.