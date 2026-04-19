Решение по перемирию оказалось в руках Трампа

Президент США Дональд Трамп может продлить соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном, срок которого истекает 22 апреля. Об этом заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц, передает ТАСС.

По его словам, такой вариант сейчас рассматривается.

«Что касается такой вероятности, то да, абсолютно, все находится на столе [обсуждений]», — отметил дипломат в интервью телеканалу NBC.

Он уточнил, что окончательное решение будет принимать американский лидер. Таким образом, судьба возможного продления режима прекращения огня зависит от позиции Трампа.

Ранее Трамп заявил, что представители Вашингтона отправляются в Исламабад для новых переговоров с Ираном.