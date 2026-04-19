Еще одна страна запретила премьеру Словакии пролет на парад Победы в Москву

Эстония не позволит премьер-министру Словакии Роберту Фицо пролететь через ее воздушное пространство для посещения парада по случаю Дня Победы в Москве, рассказал министр иностранных дел республики Маргус Цахкна. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что Литва и Латвия запретили пролет лайнеров глав государств и правительств, направляющихся в Москву на торжества. Журналисты предположили, что на подобный шаг, как и в прошлом году, пойдет Эстония.

«Фицо снова не получит разрешения на использование эстонского воздушного пространства для полета в Москву с целью посещения парада 9 мая», — отметил Цахкна.

Министр уточнил, что Таллин отказывает на том же основании, что и в 2025 году: ни одной стране не дозволяется использовать эстонское воздушное пространство для перелета в Москву до тех пор, пока Россия продолжает спецоперацию.

В авиадиспетчерских службах ЕС пояснили, в свою очередь, что Фицо может совершить полет в Россию тремя маршрутами: через Венгрию, Румынию и Черное море; через Австрию, Италию, Средиземное море и Турцию; а также через Польшу или Чехию и Германию с последующим выходом на Балтийское море.

Ранее сообщалось, что в Россию на парад Победы планируют приехать порядка 30 лидеров. В Кремле подчеркнули, что окончательный список гостей пока не сформирован и будет обнародован после получения всех официальных подтверждений.