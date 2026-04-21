Трамп высказался о перспективе продления перемирия с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC, что не хочет продлевать перемирие с Ираном.

«Ну, я не хочу этого делать», — сказал Трамп в прямом эфире, отвечая на вопрос о том, готов ли он продлить сроки перемирия с Ираном в случае продуктивных двусторонних переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Американский лидер отметил, что Ормузский пролив не будет открыт до тех пор, пока не появится финальной сделки с Ираном.

20 апреля Трамп заявил, что временное соглашение о прекращении огня в конфликте с Ираном, скорее всего, не будет продлено. Он отметил, что его не заставят заключать с Тегераном «невыгодную» сделку. Трамп добавил, что США не откажутся от морской блокады Ирана до заключения соглашения.

Президент России Владимир Путин в разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее в США заявили о «шокирующем поражении» страны в Иране.