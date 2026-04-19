Главы государств и правительств европейских стран не желают совместно с Россией работать над урегулированием конфликта на Украине, наращивают производство вооружений в связи с тем, что желают сохранить промышленность, пишет обозреватель Ричард Саква в статье для Berliner Zeitung.

По его мнению, в Европе в последние годы взяли верх политики, настроенные на сотрудничество с США, а в ряде случаев — на подчинение Вашингтону. Идея европейского единства была отброшена, пояснил автор статьи.

Обозреватель заметил, что в результате ослабла европейская стратегическая автономия, назрел раскол в Восточной Европе.

Неспособность отстаивать свои принципы, институты подорвала моральную легитимность Европы и усугубила ее экономические проблемы, констатировал журналист.

Таким образом, резюмировал Саква, в настоящий момент Европа переживает колоссальный откат – непреднамеренный, но неизбежный результат неспособности в постсоветскую эпоху адаптировать свои стратегические взгляды к новым условиям.