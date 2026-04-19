Обстрелянные в Ормузском проливе индийские суда вернулись в Персидский залив

Два индийских судна – супертанкер Samnar Herad и балкер Jag Arnav вернулись в Персидский залив после обстрела в Ормузском проливе. Никто из членов экипажа не пострадал, сообщило Министерство портов, судоходства и водных путей Индии.

Накануне МИД Индии вызвал посла Ирана и выразил "глубокую обеспокоенность" в связи с инцидентом. Дипломата попросили донести позицию Индии до властей Ирана и возобновить содействие проходу судов в Индию.

При этом танкер Desh Garima, идущий под индийским флагом, благополучно прошел пролив 18 апреля и 22 апреля прибудет в Мумбаи. На его борту 31 индийский моряк.

"Все индийские моряки находятся в безопасности", – заверили в ведомстве.

Ормузкий пролив был закрыт Ираном после того, как 28 февраля США и Израиль начали атаку против исламской республики. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе. Также она закрыла Ормузский пролив для судов.

16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан согласились на 10-дневное прекращение огня.

После этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил об открытии Ормузского пролива на фоне перемирия в Ливане. Однако американский лидер, комментируя это, указал, что морская блокада против Ирана будет действовать до полной реализации мирной сделки.