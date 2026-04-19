Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в контакте с российским лидером Владимиром Путиным передал готовность Анкары организовать переговоры по Украине, в том числе на уровне президентов стран, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Готовность Турции организовать переговоры, по словам министра, была передана «в контакте нашего господина президента как с уважаемым господином Путиным, так и с Зеленским».

«В том числе на уровне лидеров», - добавил Фидан, говоря об уровне возможных переговоров.

На пресс-конференции по итогам пятого Дипломатического форума в Анталье турецкий министр подчеркнул, что «ситуация зависит не только от нашего желания», но и от «готовности сторон».