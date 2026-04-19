Трамп выдвинул ультиматум Ирану

Трамп заявил о новом раунде переговоров с Ираном и поставил очередной ультиматум
Президент США Дональд Трамп сообщил, что отправляет своих представителей в Исламабад для переговоров с Ираном.
При этом глава Белого дома поставил Тегерану новый ультиматум.
Трамп предположил, что иранские власти "сдадутся быстро и легко".
Президент США обвинил Тегеран в нарушении соглашения о прекращении огня. "Вчера Иран открыл огонь в Ормузском проливе - полное нарушение нашего соглашения!" - написал он. Трамп отметил, что обстрелу подверглись французский корабль и грузовое судно из Британии.
"Это было некрасиво, - отметил хозяин Белого дома. - Иран недавно объявил о закрытии пролива, что странно, потому что наша блокада уже его закрыла. Они помогают нам, сами того не зная, и именно они теряют от закрытия прохода 500 миллионов долларов в день!"
Трамп подчеркнул, что США "ничего не теряют" от перекрытия пролива.