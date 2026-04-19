Владимир Зеленский — приемлемая и удобная для США фигура. В связи с этим президент США Дональд Трамп оставил его у власти, рассказал журналистам Ura.ru доцент Финуниверситета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

Глава США неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес Зеленского, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, главы правительства Испании Педро Санчеса. Вместе с тем, он не предпринимал никаких мер в их отношении, заметили журналисты.

«До заключения соглашения с Россией Зеленский остается для Трампа вполне приемлемой и удобной фигурой», — пояснил Крутаков.

По его словам, украинский лидер находится на привязи у Вашингтона. Он не может отступить, не может пойти на сепаратные переговоры, не в состоянии договориться о чем-либо с Москвой.

Ученый отметил, что Зеленский отправлял и будет отправлять на верную смерть своих солдат, будет убивать русских.

Украинский лидер — «замазанный» Джокер в рукаве Трампа, он не будет отказываться от него, резюмировал Крутаков.