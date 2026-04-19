Трамп пообещал разобраться с чередой погибших и пропавших ученых в США

Президент США Дональд Трамп пообещал публично рассказать о расследовании массовой гибели и исчезновений ученых, изучавших секретные материалы. Также он опубликует новые документы об НЛО, сообщает Fox News.

Внимание СМИ и общественности привлекла серия странных смертей и исчезновений ученых, имевших доступ к космическим, ядерным и военным секретам США.

Трамп заявил, что уже провел по этому поводу совещание в Белом доме, и все инциденты будут расследованы

Всего в списке 11 лиц. Это отставной генерал ВВС Уильям МакКасленд, сотрудники NASA Фрэнка Майвальд и Моника Реза, астрофизик Карл Гриллмайр, физик Массачусетского технологического института Нуну Лоурейро, а также другие ученые и военные.

Так, 34‑летняя исследовательница Эми Эскридж скончалась в 2022 году от огнестрельного ранения. Власти заявили о самоубийстве, но подробности не разглашались, что немедленно породило конспирологические теории.

Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) заявило, что ведет проверку из-за смерти и исчезновения сотрудников..

Выступая в пятницу на митинге в церкви Dream City в Аризоне, Трамп заявил, что первые результаты исследования Пентагона по НЛО появятся «очень, очень скоро».