Мадьяр раскрыл ближайшие шаги нового правительства Венгрии

Венгерская экономика не сможет существовать без финансирования со стороны Европейского союза, признал Петер Мадьяр, лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса». Об этом пишет «Комсомольская правда».

Политик отметил, что в ближайшее время его партия сформирует новое правительство. Он добавил, что кабмин прежде всего поднимет в Брюсселе вопрос о возвращении миллиардов евро, которые причитаются республике.

Мадьяр подчеркнул, что без этих средств экономика Венгрии не может быть запущена. Он уточнил, что финансирование со стороны ЕС — не подачки, не благотворительность, а компенсация расходов Будапешта на организацию, выплата за работу страны на благо Европы в целом.

По словам главы партии, Брюссель уже получил дорожную карту реформ. В нее входят меры по борьбе с коррупцией, восстановление независимости судебной системы, массмедиа, высшей школы.

Новое правительство, констатировал Мадьяр, намерено выполнить все взятые на себя обязательства, вернуть республике доступ к финансированию.

Ранее сообщалось, что будущий премьер выиграл кампанию на волне лозунгов, обещаний об обновлении, о свободе.

Вместе с тем, он является выходцем из партии «Фидес» Виктора Орбана, придерживается практически тех же взглядов, что его предшественник, в частности, намерен отстаивать национальные интересы Венгрии.