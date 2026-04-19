ВС Ирана заблокировали проход двух танкеров через Ормузский пролив

Вооружённые силы Ирана не позволили двум нефтяным танкерам под флагами Анголы и Ботсваны пройти через Ормузский пролив.

Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

Экипажи судов были вынуждены изменить курс и развернуться.

Журналисты пояснили, что подобный шаг стал прямым следствием продолжающейся морской блокады государства.

В ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявили о перекрытии Ормузского пролива с вечера субботы, 18 апреля, до отмены морской блокады США.