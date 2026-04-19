Стало известно, как Китай унизил Трампа на фоне истории с Ормузом

Правительство Китая, несмотря на объявленную президентом США Дональдом Трампом морскую блокаду Ормузского пролива, продолжило сделки с Ираном по энергоресурсам, рассказал депутат Госдумы Михаил Делягин. Об этом пишет News.ru.

Американский лидер 12 апреля анонсировал полную, жесткую блокаду Ормуза, пообещал топить все суда, пересекающие пролив.

Военные США 13 апреля приступили к блокаде, задействовали в миссии 15 кораблей различных типов. Вместе с тем, через пролив за неделю прошли десятки судов, в том числе, под флагом Китая.

Делягин заметил, что известный политолог, востоковед Николай Вавилов, «человек, который очень глубоко изучает Китай и хорошо его понимает, зафиксировал, что Пекин публично унизил президента Трампа».

Парламентарий уточнил, что глава США стремится уменьшить объем поставок энергоресурсов в Китай, идет на любые шаги, не гнушается никакими способами. Он добавил, что блокада Ормуза — явный, открытый ход против КНР.

По его мнению, в Пекине отчетливо понимают планы американцев, попытка блокады не нравится китайцам. Он пояснил, что не исключает скорого ответа Китая на этот агрессивный жест.