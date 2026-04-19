На Украине раскрыли детали достигнутых договоренностей с Россией

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что работа по согласованию гарантий безопасности для Украины подходит к финалу. Детали достигнутых договоренностей с Россией он раскрыл в интервью молдавскому YouTube-каналу «Маленькая страна», пишет focus.ua.

Вопросом номер один Буданов назвал гарантии безопасности для страны. По его словам, работа по этому вопросу завершается, в том числе решено, какой будет поддерживаться режим после завершения боевых действий.

Глава ОП Украины Буданов*: стратегически линия фронта застыла

«Это уже большое достижение», — подчеркнул он.

При этом глава офиса украинского президента отметил, что территориальные вопросы остаются открытыми.

«Мы не нашли, естественно, на данный момент финального решения по территориальному вопросу между нами и Российской Федерацией», — заключил он.

Ранее Буданов признал, что на протяжении последних шести месяцев Украина выполняет минимальный план по мобилизации. По его словам, ситуация «очень сложная».