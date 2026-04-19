В ЕС назвали возможные пути Фицо в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может тремя маршрутами добраться из Словакии в Москву в обход воздушного пространства Латвии и Литвы. Об этом сообщает Европейского союза (ЕС).

«Для полета в Москву есть еще как минимум три маршрута, единственным неудобством которых является лишь увеличенное время в пути», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Фицо может полететь через Венгрию, Румынию, а затем — над Черным морем, либо через Австрию, Италию и нейтральные воды Средиземного моря и Турцию. Кроме того, существует маршрут через Польшу или Чехию и Германию с последующим выходом в нейтральные воды Балтийского моря.

Фицо 18 апреля сообщил, что Литва и Латвия заявили об отказе в перелете словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве. При этом он подчеркнул, что Братислава найдет другой маршрут.