Германия уступила Франции, Испании и Италии лидерство в ЕС по приему беженцев

Германия перестала быть основным направлением для соискателей убежища в Евросоюзе, переместившись на четвертое место в общеевропейской статистике по числу поданных ходатайств. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag.

«Новые данные Европейского союза за первый квартал [2026 года] свидетельствуют о значительном снижении: Германия больше не лидирует в статистике по предоставлению убежища», — говорится в материале.

Согласно информации издания, в первом квартале текущего года число первичных запросов на убежище в Германии снизилось на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составило 28 922 заявления. Отмечается также, что впервые с 2015 года Германия заняла четвертую позицию по количеству предоставленных убежищ в Европе, уступив лидирующие позиции Франции, Испании и Италии.

«В мае 2025 года распоряжение прежнего кабинета министров ФРГ от 2015 года, разрешающее просителям убежища въезжать в Германию. Теперь их разворачивают на границах, если они уже подали заявления в других странах ЕС», — заявил глава МВД ФРГ Александр Добриндт.

По мнению экспертов издания, снижение количества заявлений от беженцев связано с ужесточением пограничного контроля на сухопутных границах Германии, новым миграционным курсом правительства, а также уменьшением потока беженцев из Сирии и Украины. При этом, как отмечается, граждане Афганистана по-прежнему остаются крупнейшей группой претендентов на убежище в Германии. На них приходится примерно 38% всех поданных заявлений.

Ранее стало известно, что Мадьяр изменит отношения Будапешта с Брюсселем из-за мигрантов.