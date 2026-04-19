В Белом доме рассказали, что Трамп боится двух вещей в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп одновременно опасается больших потерь американской армии и унизительного поражения в войне с Ираном. При этом его фобии нарастают, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на близких к Трампу чиновников Белого дома.

Издание пишет, что за публичной бравадой Трампа в отношении иранской войны стоит борьба с его собственными страхами. Есть ощущение, что «аппетит Дональда Трампа к риску иссяк», а его фобии нарастают.

«Полдень Страстной пятницы, почти пустое Западное крыло. Президент узнает, что в Иране сбит американский самолет, а два летчика пропали без вести. Трамп часами кричит на помощников», — так описывает издание нервную обстановку в Белом доме.

По сведениям приближенных лиц, Трамп также неоднократно жаловался, что европейцы ему не помогают, а средняя цена на бензин составляет в США уже 4,09 доллара.

По словам людей, общавшихся с президентом, он постоянно вспоминал об иранском кризисе с заложниками 1979 года. Тогда погибли 8 американских солдат, что стало «одним из крупнейших международных политических провалов» Белого дома. Понимание, что ситуация может повториться, не давало Трампу покоя.

При этом Трамп боится не только людских потерь, но и поражения в конфликте с Ираном. В итоге страх эскалации перемежается у него с публичной бравадой.

Он отказался от оккупации острова Харк из-за потенциально высоких потерь, но публиковал угрозы «уничтожить иранскую цивилизацию» и требования «открыть чертов пролив».

При этом рискованные заявления о геноциде иранцев он не согласовывал с командой по нацбезопасности.