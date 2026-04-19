Молдавию обвинили в сокрытии экологической катастрофы

Молдавия скрывает экологическую катастрофу, в частности, уничтожение реки Днестр. Об этом заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев, передает РИА Новости.

© Lenta.ru

«Происходит попытка скрыть экологическую катастрофу и уничтожение Днестра. Вот мы увидели, как Молдова организовала целую шумную пиар-компанию по поводу неких пятен на Днестре. Действительно важно разобраться. Мы так и не получили внятных результатов экспертизы и анализов (...) Та причина загрязнения, которую они политизировали, она не соответствует действительности», — указал глава внешнеполитического ведомства.

Игнатьев указал, что на протяжении последних 35 лет молдавские власти ничего не делают против загрязнения малых рек Ботна, Реут, Бык, которые впадают в Днестр. Он подчеркнул, что от этого бездействия страдают простые жители Молдавии, Приднестровья и Украины.

15 марта власти Молдавии ввели режим экологической тревоги после загрязнения Днестра из-за утечки топлива в реку на территории Украины. Спустя два дня, 17 марта, МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России, обвинив Москву в якобы причастности к этому процессу.