Пезешкиан раскритиковал Трампа за требования к ядерной программе Ирана
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что у президента США Дональда Трампа нет права диктовать, в каких масштабах Тегеран может развивать свою ядерную программу. Об этом сообщает агентство ISNA. Он также назвал неприемлемыми условия по этому вопросу, которые американская сторона диктует Тегерану.
С 8 апреля между Ираном и США действует двухнедельное перемирие. За это время стороны намерены договориться об окончательном мирном соглашении. В рамках этого соглашения, по данным СМИ, США требуют от Ирана полного отказа от ядерной программы.
США требуют от Ирана полного отказа от обогащения урана и демонтажа ядерной инфраструктуры, подготовив пакет из 15 условий, включая ограничение ракетной программы и прекращение поддержки прокси-сил. Иран настаивает на своём законном праве на мирный атом как участник ДНЯО, называя обогащение урана «красной линией» и требуя сначала полного снятия санкций.
8 апреля 2026 года стороны объявили двухнедельное перемирие, а 11 апреля в Исламабаде прошли первые прямые переговоры, но прорыва не случилось — дата следующей встречи не назначена.
Перемирие истекает 22 апреля — если стороны не договорятся, боевые действия могут возобновиться, а Иран использует контроль над Ормузским проливом как рычаг давления.