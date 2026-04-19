Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что у президента США Дональда Трампа нет права диктовать, в каких масштабах Тегеран может развивать свою ядерную программу. Об этом сообщает агентство ISNA. Он также назвал неприемлемыми условия по этому вопросу, которые американская сторона диктует Тегерану.

«Трамп говорит, что Иран не может использовать свои ядерные права, но не уточняет, за какое преступление. Кто он такой, чтобы лишать страну её прав?» — приводит агентство слова иранского лидера.

С 8 апреля между Ираном и США действует двухнедельное перемирие. За это время стороны намерены договориться об окончательном мирном соглашении. В рамках этого соглашения, по данным СМИ, США требуют от Ирана полного отказа от ядерной программы.

Президент Ирана обозначил условие для соглашения с США

США требуют от Ирана полного отказа от обогащения урана и демонтажа ядерной инфраструктуры, подготовив пакет из 15 условий, включая ограничение ракетной программы и прекращение поддержки прокси-сил. Иран настаивает на своём законном праве на мирный атом как участник ДНЯО, называя обогащение урана «красной линией» и требуя сначала полного снятия санкций.

8 апреля 2026 года стороны объявили двухнедельное перемирие, а 11 апреля в Исламабаде прошли первые прямые переговоры, но прорыва не случилось — дата следующей встречи не назначена.

Перемирие истекает 22 апреля — если стороны не договорятся, боевые действия могут возобновиться, а Иран использует контроль над Ормузским проливом как рычаг давления.