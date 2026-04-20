МИД Кубы подтвердил встречу с американской делегацией в Гаване

Власти Кубы подтвердили проведение переговоров с представителями США, в ходе которых обсуждалось снятие энергетического эмбарго.

Министерство иностранных дел Кубы заявило о состоявшейся недавно встрече между делегациями Кубы и Соединенных Штатов. По данным официальной газеты Granma, в переговорах участвовали помощники госсекретаря США и заместители министра иностранных дел Кубы, передает ТАСС.

Заместитель генерального директора департамента МИД Кубы по связям с США Алехандро Гарсия дель Торо подтвердил, что встреча прошла на кубинской территории. Он уточнил: «Я могу подтвердить, что недавно здесь, на Кубе, состоялась встреча кубинской и американской делегаций».

По словам дипломата, стороны не устанавливали сроки решения вопросов и не делали никаких угроз. Гарсия дель Торо отметил, что диалог был уважительным и профессиональным.

Кубинская сторона особое внимание уделила вопросу снятия энергетического эмбарго, назвав его «актом экономического принуждения» и «неоправданным наказанием кубинского населения». Он подчеркнул, что такие меры США являются и формой давления на другие государства, которые имеют право свободно экспортировать топливо на Кубу.

Президент Бразилии Лула да Силва призвал США снять блокаду с Кубы.

Американское военное ведомство отказалось комментировать публикации прессы о возможной подготовке военной операции Соединенных Штатов против Кубы.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков назвал Кубу прямым объектом агрессивной политики США.