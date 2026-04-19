В Еврокомиссии увидели о «тревожный сигнал» для союзников Путина и Трампа

Поражение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах является «предупреждением» для консервативных европейских лидеров, которые могут хотеть сближения с президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявила исполнительный вице-президент Европейской комиссии Тереза Рибера, пишет Bloomberg.

По ее словам, победа Петера Мадьяра стала возможна благодаря демократическим силам Венгрии и «массовой мобилизации левых», и она станет «предупреждением» для тех политиков, которые симпатизируют Путину и Трампу.

«Сейчас самое время задуматься о поворотном моменте. <…> Это сильный тревожный сигнал для партий, которые испытывали искушение поддаться влиянию действий президента Дональда Трампа или вмешательству президента Владимира Путина», — отметила Рибера.

Она подчеркнула, что новое правительство Венгрии должно будет приложить «большие усилия», чтобы отменить введенные Орбаном реформы, которые, с точки зрения политика, противоречат независимости судебной власти, свободе слова и «защите» меньшинств. Также Рибера ожидает, что Мадьяр снимет вето на выделение кредита в размере €90 млрд из бюджета ЕС Украине.

18 апреля стали известны окончательные результаты состоявшихся 12 апреля парламентских выборов в Венгрии, в результате которых партия «Тиса» Петера Мадьяра получила 141 место в венгерском парламенте, а партия «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана — 52.

16 апреля официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет оценивать новые власти Венгрии на основе конкретных действий и готова к диалогу к Будапештом.

15 апреля будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» имеют для Венгрии чрезвычайно важное значение, и страна сейчас «не сможет от этого отказаться». До этого он также говорил, что Венгрия не прекратит покупать нефть у России.

