В Белоруссии есть много толковых людей, способных возглавить страну в будущем. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

«Я думаю, что задолго до того, как я уйду в мир иной, <…> здесь будет работать нормальный человек. У нас много хороших, толковых людей», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что окончательный выбор будет делать белорусский народ, как это всегда и было.

Также журналист попросил Лукашенко прокомментировать слухи, которые распространяются на Западе. Санчес уточнил, действительно ли каждый гражданин Белоруссии может стать главой государства или за такие попытки наказывают.

«Это только глупые люди на Западе могут так рассуждать», — ответил белорусский лидер.

До этого Лукашенко заявил, что не считает младшего сына Николая своим преемником и не видит его в большой политике. Он отметил, Николай «в меру какой-то оппозиционный», хотя и поддерживает его действия «понимает, разбирается во всем».

Лукашенко также сообщил, что не планирует еще раз выдвигаться в президенты страны. Он признал, что «немного задержался у власти».

