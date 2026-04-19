Зеленский пришел в ярость из-за решения США в отношении РФ

Владимир Зеленский раскритиковал Вашингтон за новое ослабление санкций против нефти из РФ.

В своем Telegram-канале политик утверждает, что продолжение ослабления антироссийских санкций «не соответствует реальной ситуации в войне и дипломатии». В конце сообщения Зеленский косвенно уколол власти США, поблагодарив только тех партнеров, кто оказывает давление на РФ.

Лукашенко высмеял Зеленского

Накануне министерство финансов США выдало лицензию на операции по продаже нефти РФ, загруженной на танкеры до 17 апреля. Решение американского минфина будет действовать до 16 мая. Вместе с тем снятие запрета не распространяется на транзакции и деятельность, связанные с Ираном.

Белый дом, пытаясь сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения на Иран, еще в марте вывел из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты. Речь шла о тех объемах, что были погружены на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу тем самым не распространялись никакие рестрикции со стороны США.

Та лицензия финансового ведомства США действовала до 11 апреля.