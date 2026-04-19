Харрис обвинила Трампа в «жалкой попытке» использовать войну в Иране в личных целях

Президент США Дональд Трамп предпринял «жалкую попытку» отвлечь внимание народа от дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, начав войну в Иране. Такое мнение высказала бывший американский вице-президент и соперница Трампа на президентских выборах в 2024 году Камала Харрис, трансляцию ее выступления вел телеканал C-SPAN.

© Газета.Ru

«Это его жалкая попытка отвлечь внимание от досье Эпштейна», — сказала Харрис на мероприятии, организованном Демократической партией в Детройте.

Она заявила, что американский народ на самом деле не хочет войны с Ираном. По ее мнению, глава Белого дома подверг огромному риску американских военнослужащих.

Харрис отметила, что сейчас у власти в США находится «самая коррумпированная, бессердечная и некомпетентная администрация в истории» страны. По ее словам, сам Трамп ведет себя как «босс мафии и делит мир на сферы влияния».

До этого иранский телеканал Press TV обнародовал фотографию ракеты, предназначенной для атаки позиций американо-израильских сил. На ракете была подпись в память о жертвах Эпштейна.

Джеффри Эпштейна обвинили в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле. В начале 2026 года Минюст США обнародовал более 3,5 млн файлов из дела финансиста. В этих документах президент США упоминается три тысячи раз, речь идет в том числе об изнасиловании девочки.

Ранее стало известно, что именно Эпштейн познакомил Меланию с Дональдом Трампом.