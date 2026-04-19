Лукашенко высказался о применении Россией всего арсенала оружия

Россия в случае необходимости применит весь арсенал своего оружия, чтобы защитить Белоруссию. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

«Мы союзники, мы юридически связаны друг с другом. И Россия прямо заявила, что она применит весь арсенал оружия, защищая Беларусь. Это знает весь мир», — отметил глава государства.

Лукашенко высмеял Зеленского

Ранее Лукашенко высказался о готовности заключить большую сделку с США, но только при условии, что будут учтены интересы обеих сторон. При этом он подчеркнул, что не намерен «кланяться и выпрашивать» что-либо, как президент Украины Владимир Зеленский, поскольку для него это не является самоцелью.

Также белорусский лидер подчеркнул, что США необходимо договориться с Россией, особенно во время президентства Владимира Путина.