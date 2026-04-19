СМИ раскрыли одну зависимость Европы от России, о которой молчат

Европа предпочитает не говорить о своей зависимости от российского ядерного топлива, пишет Neue Zürcher Zeitung. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна извлечь уроки из нового дефицита ископаемой энергии, вызванного конфликтом вокруг Ирана, и сделать ставку на электрификацию с опорой на собственные источники.

Однако, как отмечает издание, в ядерной сфере континент давно не автономен. Четверть обогащенного урана для стран ЕС по-прежнему поступает из России, и пройдут годы, прежде чем Европа окончательно избавится от этой зависимости. В Брюсселе об этом предпочитают молчать.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Иран согласился передать Соединенным Штатам обогащенный уран.