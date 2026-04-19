Лукашенко высказался о будущем Белоруссии после окончания его президентства

Белорусский лидер Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью ведущему RT Рику Санчесу высказался о будущем Белоруссии после окончания его президентства.

«Я думаю о том, чтобы она сохранилась и чтобы это была земля возможностей для любого человека. Чтобы человек мог реализовать себя здесь. Вот в этом плане мы преуспели. Мы это сделали, и человек здесь спокойно живёт: детишек растит, образование получает в равных условиях», — сказал он.

Вместе с этим в интервью Лукашенко рассказал, что считает ядерное оружие в Белоруссии фактором защиты страны.