В Италии набирает силу прогрессивная соперница нынешнего премьер-министра Джорджи Мелони. Сильвия Салис, левый мэр Генуи и бывшая олимпийская метательница молота, может стать потенциальным объединителем оппозиции, пишет The Guardian.

В итальянской политике выдался бурный месяц. Провал референдума о судебной реформе спровоцировал правительственные отставки и заставил Джорджи Мелони лихорадочно восстанавливать пошатнувшуюся репутацию. Одновременно дали трещину ее некогда особые отношения с Дональдом Трампом: на этой неделе американский президент публично отчитал Мелони за критику его выпада против Папы Льва и за недостаточную поддержку американо-израильской войны с Ираном.

На Западе набросились на Мелони из-за дерзкой выходки против России

Пока в Риме разворачивалась эта драма, на севере Италии, в Генуе, происходило нечто совершенно иное. В минувшие выходные центральная площадь Маттеотти собрала более 20 тысяч человек на бесплатное выступление титулованного бельгийского техно-диджея Шарлотты де Витте. Но это была не просто вечеринка. На сцене вместе с Де Витте танцевала мэр Генуи в солнцезащитных очках — Сильвия Салис, бывшая олимпийская метательница молота, которую все чаще называют реальной соперницей Мелони на следующих всеобщих выборах. Кадры с мероприятия мгновенно разлетелись по сети, повысив узнаваемость Салис.

«Она — глоток свежего воздуха, — говорит Джулия Бьянки, бизнес-консультант из Генуи. — Ее особенно ценят за то, что она вдохнула молодую энергию в застоявшийся, демографически старый город».

Сорокалетняя Салис стала мэром Генуи менее года назад, одержав ключевую победу для оппозиции в крупном портовом городе, который до этого восемь лет находился под властью правых. Прогрессивный политик, не связанная ни с одной партией, она занимала высокий пост в Олимпийском комитете Италии, прежде чем альянс левых и центристских сил предложил ей баллотироваться в мэры. Ее успех сразу же сделал ее потенциальной объединительной фигурой национального масштаба.

Хотя оппозиция и воспрянула духом после референдума, который многие восприняли как вотум недоверия правительству Мелони, она остается раздробленной и лишенной явного лидера, способного бросить премьеру убедительный вызов на выборах, запланированных до октября 2027 года. Ожидается, что Элли Шляйн, возглавляющая крупнейшую оппозиционную Демократическую партию, и Джузеппе Конте, бывший премьер и лидер «Движения пяти звезд», сойдутся в праймериз, как только альянс согласует программу. Однако ни тот, ни другая не обладают значительной привлекательностью среди итальянцев в качестве потенциальных премьеров.

Салис, участвовавшая в двух Олимпиадах и носящая на шее татуировку в виде пяти олимпийских колец, обещала отработать свой мэрский мандат до конца, но в недавнем интервью Bloomberg, похоже, приоткрыла дверь для выхода на более широкую арену.

«Понятно, что я не могу уйти от этого общенационального внимания, не могу уклоняться от вопросов. Это интересно, это мне льстит», — призналась она. Хотя Салис заявила, что не станет участвовать в праймериз, она допускает возможность возглавить оппозицию, если последует такое предложение. «Перед лицом объединительного запроса я не могу сказать, что даже не рассмотрю его. Это было бы ложью».

Техно-вечеринка не была случайностью. Мэрия Генуи оплатила мероприятие в рамках стратегии Салис по использованию общественных пространств для бесплатных событий, способствующих социальной инклюзии и обновлению городской среды, особенно для молодежи. Праздник был еще и символическим жестом, контрастирующим с указом Мелони «против рейвов», который ужесточил наказание за несанкционированные сборища и стал одним из первых законов, принятых ее правительством после прихода к власти в октябре 2022 года.

Среди других приоритетов Салис на посту мэра — оживление экономики некогда могущественной морской республики, улучшение общественного транспорта и борьба с преступностью. Салис повысила свою узнаваемость, участвуя прошлой осенью в протестах против войны в Газе и поддерживая портовых рабочих, блокировавших поставки оружия, предназначенного для Израиля.

Давиде Гильоне, журналист, родившийся в Генуе, считает, что сильная сторона Салис в том, что она ставит во главу угла интересы молодежи. «Генуя — город с одним из самых старых населений в Европе, и предыдущие администрации обвиняли в том, что они забыли о молодежи. Она молода, динамична. Она не из политической среды, но она превосходный коммуникатор и умело пользуется соцсетями».