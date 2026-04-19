Раскрыты детали реакции Трампа на инцидент с самолетом США

Президент США Дональд Трамп в течение нескольких часов эмоционально реагировал на сообщения о сбитом над территорией Ирана американском военном самолете. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, инцидент произошел в начале апреля, когда был сбит двухместный истребитель F-15E. Узнав о случившемся, глава государства потребовал незамедлительно начать операцию по спасению экипажа. При этом он опасался повторения кризиса с заложниками 1979 года, когда в Тегеране были захвачены сотрудники американского посольства.

Военные настаивали на необходимости тщательно подготовить план действий, прежде чем приступать к операции. Это привело к напряженности между президентом и его командой. Помощники получали регулярные оперативные сводки, однако передавали Трампу только ключевую информацию, чтобы избежать поспешных решений.

После катапультирования оба члена экипажа — пилот и оператор вооружения — смогли выйти на связь. Один из них был эвакуирован через несколько часов после происшествия, позже спасли и второго.