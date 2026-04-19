Назван политик, который может стать «троянским конем» России в Евросоюзе

Бывший президент Болгарии и кандидат в премьер-министры страны Румен Радев может победить на предстоящих парламентских выборах и стать «троянским конем» России в Евросоюзе. Об этом сообщает The Financial Times (FT).

По данным издания, Радев во время своего президентства не критиковал специальную военную операцию (СВО) РФ на Украине и не поддерживал антироссийские санкции Евросоюза. В статье отмечается, что политик ближе к России, чем любой другой премьер Болгарии из недавнего прошлого.

«Зная подход Радева к России, существует риск формирования пророссийского правительства в критический момент — он станет троянским конем России в Европе», — сказал депутат Европарламента Валери Хайер.

16 апреля газета Politico писала, что Брюссель насторожился из-за позиции по Украине Радева, которого считают главным кандидатом на запланированных на 19 апреля парламентских выборах. В статье отмечается, что болгарский политик уже давно занимает позицию, близкую к линии Кремля в отношении Киева, и неоднократно давал понять, что хотел бы возобновить импорт российской нефти.

Ранее Politico включила Радева в список «главных разрушителей» ЕС, которые займут место Орбана.