Лукашенко допустил улучшение отношений США и России через Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что США через Минск улучшат отношения с Россией. Об этом сообщает RT.

«Не знаю, но я был бы рад, если бы Дональд Трамп в конечном счете за нашими разговорами и переговорами видел гораздо больше. Поэтому, я думаю, это вполне возможно. Может, он прощупывает некую позицию Беларуси, проецирует ее на Россию», — сказал он.

Белорусский лидер также отметил, что Минск будет делать все для реализации подобного развития событий.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что администрация главы США Дональда Трампа не собирается отрывать Белоруссию от России.