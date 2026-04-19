Описано будущее сотрудничества Венгрии с Россией

Венгрии в ближайшем будущем останется выгодно сотрудничество с Россией, поэтому его элементы сохранятся. На это в интервью «Ленте.ру» указал венгерский политический эксперт, руководитель отдела внешней политики газеты Magyar Nemzet Габор Штир.

«Прежде всего это сотрудничество в энергетике. Оно отвечает краткосрочным интересам Венгрии», — описал он будущие российско-венгерские отношения.

По словам политолога, в России также могут продолжить работу венгерские компании, такие как фармацевтическая Gedeon Richter и банк ОТП. Тем не менее, развитие отношений двух стран будет зависеть от взаимодействия РФ с Европейским союзом (ЕС) и возможностей у правительства Петера Мадьяра для маневрирования — внутри страны и на международной арене, заключил эксперт.

Ранее Габор Штир назвал уступки, на которые придется пойти Петеру Мадьяру в отношениях с Россией. По его словам, для укрепления связей с Европейским союзом он может отказаться от участия РФ в строительстве атомной электростанции «Пакш 2».