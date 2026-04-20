Трамп попробовал объяснить Папе Римскому необходимость воевать с Ираном

Появление у Ирана ядерного оружия угрожает миллионам людей, включая католиков. Об этом в разговоре с Папой Римским Львом XIV США Дональд Трамп, его цитирует газета The New York Post (NYP).

«Я сказал папе, что нельзя позволить им обладать ядерным оружием, потому что они его применят, и погибнут миллионы людей, включая итальянцев и католиков по всему миру», — передает издание слова амеркианского лидера.

Ранее советник верховного лидера Исламской Республики Мохаммад Мохбер заявил, что Тегеран ответит Вашингтону «окончательным наказанием, ответом, который может выйти за пределы региона, изменив будущий миропорядок».