Евродепутат Тьерри Мариани высказал мнение, что, если Европейский союз (ЕС) выделит Украине кредит на сумму €90 млрд, часть этих денег будет передана ближайшему окружению украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что определенное число людей также воспользуется этим для коррупции. Господин Зеленский же не забудет своих приближенных», — сказал евродепутат.

Мадьяр допустил разблокировку кредита Украине при одном условии

18 апреля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал снять «Орбановскую блокаду» с решений по выделению кредита на €90 млрд и евроинтеграции его страны после прошедших в Венгрии парламентских выборов.

15 апреля еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что поражение Виктора Орбана на выборах премьер-министра Венгрии станет «новым толчком» к членству Украины в ЕС. По ее словам, поражение Орбана и победа Петера Мадьяра стала «большой победой для Европы. Это «положительно повлияет на процесс вступления», подчеркнула еврокомиссар. Кос также заявила, что поражение Орбана позволит выделить Украине кредит на €90 млрд.

Ранее на Западе раскритиковали позицию Евросоюза относительно Украины.