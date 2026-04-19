Латвийский депутат публично возмутился общению шепотом на русском

Русскоязычные люди в Латвии разговаривают друг с другом шепотом, чтобы не нарваться на негативную реакцию. Об этом журналистам РИА Новости рассказал депутат Рижской думы Алексей Росликов.

По словам парламентария, в общественном месте очень легко вызвать негодование только за один факт беседы на русском.

«Если вы сегодня приедете в Латвию и послушаете, как между собой общаются русские — шепотом…», — отметил Росликов.

Как подчеркнул он, сегодня русофобская повестка ведет к тому, что русскоязычные латвийские граждане чувствуют себя неуверенно.

Ранее мэр столицы Латвии предложил депутату Алексею Росликову, защищавшему русский язык, подключиться к заседанию Рижской думы из тюрьмы. Сейчас парламентарий находится в Белоруссии.