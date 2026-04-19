Принц Гарри и Меган Маркл намерены свергнуть Уильяма и Кейт Миддлтон с трона

Принц Гарри и Меган Маркл позиционируют себя как наследников Карла III во время визита в Австралию. И это не случайно. Сассекские разработали беспощадный план против принца и принцессы Уэльских.

Поездка Гарри и Меган в Австралию разработана по шаблону королевских туров. Сассекские побывали в детской больнице, посетили военные мемориалы, пообщались с местными жителями. При этом парочка требует, чтобы их представляли, как герцога и герцогиню, а Маркл, приветствуя толпу, использует типичный жест Елизаветы II.

Королевский биограф Ричард Фицвильямс утверждает, что весь визит нацелен на подрыв авторитета принца и принцессы Уэльских. Якобы Гарри и Меган пытаются показать, что у них полно сил, энергии и желания, чтобы исполнять королевские обязанности, тогда как Кейт Миддлтон из-за борьбы с раком не может совершать столь далекие визиты, а принц Уильям, даже уезжая из Британии, мыслями остается с больной женой.

"Наблюдая за ними на тщательно спланированных мероприятиях их “фальшивого королевского” тура по Австралии, можно увидеть, как супруги бросают вызов Уэльским. Визит в детскую больницу был обставлен так, чтобы представить их как продолжателей королевской традиции: Елизавета II открыла это учреждение в 1963 году, а родители Гарри посещали его во время тура 1985 года. Фотографии с детьми были трогательными и душевными. Но делать вид, что они “просто Мег и Гарри” и не являются частью королевской системы, было лицемерно — они явно позиционировали себя как наследников престола", — подчеркнул эксперт.

При этом публичный образ Сассекских резко контрастирует с их реальным поведением, отмечает биограф. Меган показывает себя приверженцем семейных ценностей, но поддерживает близкие отношения только с матерью и уже много лет не общается с другими родственниками. Более того, она и Гарри отдалила от семьи, переругавшись со всеми, кто был ему дорог.