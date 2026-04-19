В Японии испугались одного последствия из-за войны на Ближнем Востоке

В Японии начали возникать перебои с нафтой — ключевым продуктом переработки нефти и главным компонентом всей нефтехимической отрасли. Эта тенденция уже начала негативно сказываться на работе компаний страны, сообщает деловая газета Nikkei.

Между тем, глава японского правительства Санаэ Такаити заявляла, что в стране уже закуплено нафты на два месяца, тогда как при помощи собственных производственных мощностей Япония может произвести нафту еще на два месяца.

Япония увеличила военный бюджет до рекорда — утвержден сумма в 10,6 трлн иен

Впрочем, уже на данном этапе ряд японский компаний на себе прочувствовали последствия нехватки сырья. Компания Toto, являющаяся одним из лидеров на японском рынке сантехники, уже объявила, что пока отказывается принимать новые заказы на сборные ванные комнаты. Позднее фирма все же возобновила прием заказов. В пояснении указывалось, что власти обратились к производителям сырья, с которыми отдельные организации «не могут вести переговоры».

Еще один серьезный игрок, компания Lixil, столкнулась с внезапным ростом количества заказов на этот тип ванных комнат после того, как Toto решили их приостановить. В связи с этими обстоятельствами Lixil не может обозначить точные сроки выполнения новых заказов. Кроме того, поставки оборудования в конечно счете могут напрямую повлиять на сроки строительства домой.

Отмечается, что за последние годы 40 процентов потребностей Японии в нафте покрывал импорт именно из стран Ближнего Востока. Еще столько же обеспечивает внутреннее производство из нефти. По оценкам экспертов, японский рынок зависит от поставок нефти с Ближнего Востока более чем на 90 процентов.

Ранее стало известно, что из-за иранского кризиса в Японии могут встать заводы по выпуску этилена. На сегодняшний день предприятия сокращают объемы производства, рассчитывая таким образом избежать их полномасштабной остановки. .