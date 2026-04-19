В США назвали причину отказа Трампа от захвата острова Харк

Президент США Дональд Трамп отказался от захвата иранского острова Харк, опасаясь огромных потерь среди американских военных. Причину его решения назвало издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Трамп выступал против отправки американских солдат для захвата острова Харк. Хотя его уверяли, что миссия пройдет успешно и что захват территории обеспечит доступ США к проливу, он беспокоился, что потери среди американцев будут непозволительно огромными», — указано в статье.

Трамп также опасался, что американские военные даже в случае успешной высадки на остров были бы «легкой добычей», отмечает издание.

Ранее стало известно, что Трамп несколько часов кричал на своих помощников после того, как Иран сбил американский истребитель.