Нецензурную реакцию переводчика Зеленского объяснили

Бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров прокомментировал инцидент с переводчиком с украинского языка, выругавшимся матом после окончания совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена. Килинкаров заявил aif.ru, что за нецензурной реакцией переводчика кроется позиция миллионов украинцев, уставших от оторванного от реальности руководства.

«Если вы обратите внимание на заявления украинских политиков в последнее время, то все сложится в определенный пазл. Чем хуже у тебя дела — тем лучше нужно выглядеть», — объяснил он.

По мнению Килинкарова, инцидент с переводчиком вскрыл ключевую проблему — пропасть между «шоу» Зеленского на Западе и выживанием украинцев. Пока Зеленский просит у Европейского союза очередной транш, рядовым гражданам Украины приходится платить неподъемные суммы за базовые вещи, добавил экс-депутат Рады.

Ранее стало известно, что коллега поддержала выругавшегося переводчика фразой «Господи Иисусе» на английском языке.