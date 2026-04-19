Евродепутат спрогнозировал судьбу кредита для Украины

Если Европейский союз (ЕС) выделит Украине кредит на сумму 90 миллиардов евро, часть этих денег окажется в кармане приближенных Владимира Зеленского. Такое мнение высказал евродепутат Тьерри Мариани в разговоре с РИА Новости.

«Я думаю, что определенное число людей также воспользуется этим для коррупции. Господин Зеленский же не забудет своих приближенных», — отметил он.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует на следующей неделе утвердить новый кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро, а также 20-й пакет санкционных ограничений в отношении России. До этого Словакия пообещала, что не будет блокировать выдачу Киеву кредита.