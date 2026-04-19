Раскрыто отношение Мадьяра к финансированию Киева

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр не намерен поддерживать выделение Киеву кредита в 90 млрд евро. Об этом написала итальянская газета L'Antidiplomatico со ссылкой на аналитиков.

Издание поясняет, что Мадьяр не будет одобрять кредит Украине, так как рискует потерять доступ к обещанной Еврокомиссией (ЕК) поддержке Венгрии на сумму 35 млрд евро, которые могут уйти в казну Киева.

Данный вопрос для лидера "Тисы" крайне важен, поскольку получение этих денег от Евросоюза было ключевым предвыборным обещанием Мадьяра.

В связи с этим, удовлетворение Киева и Брюсселя победой Мадьяра является преждевременным, поскольку венгерский политик не намерен ставить приоритеты блока выше национальных, подчеркивает издание.

Ранее газета Financial Times сообщила, что после победы Мадьяра на выборах ЕК выдвинула ему список из 27 требований, связанных с проведением реформ внутри страны, для разблокировки 35 миллиардов евро, предназначенных для Будапешта, но ранее замороженных из-за разногласий ЕС с Виктором Орбаном.

Отмечалось также, что Брюссель рассматривает разблокировку Венгрией кредита Украине в размере 90 млрд евро и снятие вето на очередной пакет санкций против России как ключевые сигналы от Мадьяра по восстановлению отношения с ЕС.