США и Иран договорились по ключевому вопросу

Вашингтон и Тегеран смогли достичь договоренностей практически по 80 процентам вопросов, которые касаются ядерного досье. Об этом сообщает телеканал Habertürk со ссылкой на источники.

© Lenta.ru

По его данным, переговорный трек разделен на несколько направлений, одно из которых — ядерное. Большинство вопросов по ядерному досье уже согласованы, тогда как по оставшимся переговоры продолжаются, утверждают источники. Между тем, стороны сохраняют контакт в рамках действующего диалога.

Обогащенный уран Ирана в объеме 440-450 килограммов в объеме 440-450 килограммов, как отмечают журналисты, якобы может быть направлен в третью страну, в том числе в Турцию или Пакистан.

Ранее Тегеран снова перекрыл Ормузский пролив. Исламская Республика заявила, что откроет его только после того, как Вашингтон снимет свою морскую блокаду.