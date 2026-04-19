В МИД Ирана ответили на «проповедь» Каллас

Требование главы евродипломатии Каи Каллас обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив является вершиной лицемерия. Так на ее слова ответил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в соцсети Х.

«Это то самое международное право, с которого ЕС сдувает пыль, когда нужно поучать других, параллельно втихую давая добро на агрессивную войну США и Израиля и отводя взгляд от зверств, направленных против иранцев?», — задался он вопросом.

Дипломат подчеркнул, что «хроническая» неспособность Европы поступать в соответствии со своими «проповедями» о международном праве «превратила ее болтовню в вершину лицемерия».

Ранее Каллас заявила, что в ЕС нет четкого понимания по поводу того, что именно США делают в Ормузском проливе. Она сообщила о готовности союза задействовать свои возможности по обеспечению судоходства в проливе после завершения боевых действий.