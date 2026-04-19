В МИД Ирана ответили на «проповедь» Каллас

Требование главы евродипломатии Каи Каллас обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив является вершиной лицемерия. Так на ее слова ответил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в соцсети Х.
Дипломат подчеркнул, что «хроническая» неспособность Европы поступать в соответствии со своими «проповедями» о международном праве «превратила ее болтовню в вершину лицемерия».
Ранее Каллас заявила, что в ЕС нет четкого понимания по поводу того, что именно США делают в Ормузском проливе. Она сообщила о готовности союза задействовать свои возможности по обеспечению судоходства в проливе после завершения боевых действий.