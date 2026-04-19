Американский губернатор резко высказался о «слабоумном» Трампе

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц назвал президента США Дональда Трампа слабоумным фашистом. Резкое высказывание он допустил на прогрессивном форуме в Барселоне.

По его словам, Трамп склонен к необдуманным действиям, одним из которых стало начало военной операции против Ирана.

«У нас есть слабоумный, склонный к необдуманным действиям президент, который втянул нас в войну, в которой не было никакой угрозы, без четких целей и плана выхода. Нам нужно называть это, как есть — это фашизм», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что при провале переговоров с Ираном США могут возобновить боевые действия против исламской республики. «Действует блокада, и, к сожалению, нам придется снова начать бомбардировки», — отметил он.