В Болгарии начались досрочные парламентские выборы

Досрочные выборы депутатов Народного собрания 52-го созыва проходят в Болгарии. Более 12 тысяч избирательных участков в стране открылись в 07:00 по московскому времени и будут работать до 20:00, сообщает ТАСС.

В списки избирателей включены свыше 6,5 миллиона человек. Помимо участков на территории страны, голосование также организовано в 55 государствах мира. Голосование проходит как с помощью специализированных машин, так и бумажными бюллетенями.

На 240 мест в парламенте претендуют представители 14 политических партий и 10 коалиций. По данным Центральной избирательной комиссии, за депутатские мандаты поборются 4 786 кандидатов.

Все участки для голосования заранее проверили и взяли под охрану полиции и жандармерии. Меры приняты для того, чтобы день выборов прошёл спокойно и без перерывов в процессе голосования. Это уже седьмые парламентские выборы в Болгарии за последние четыре года.