Мэр Львова попал в неловкую ситуацию при встрече с королем Швеции

Мэр украинского города Львов Андрей Садовый оговорился при встрече с королем Швеции Карлом XVI Густавом, обратившись к нему как "Ваша чрезвычайная ситуация" вместо "Ваше величество".

Ранее сообщалось, что король Швеции прибыл с визитом на Украину и во Львове встретился с Владимиром Зеленским.

Мэр Львова опубликовал в соцсети Х (заблокирована в РФ) видео, на котором он приветствует Карла XVI Густава во время прогулки по городу.

Садовый при встрече говорил на английском языке. Однако вместо "Your Majesty" ("ваше величество") он сказал "Your Emergency". "Emergency" переводится как "чрезвычайная ситуация".

Позже Садовый признал свою ошибку, о чем сообщил в Х.

"Можете делать мемы, разрешаю", - цитирует РИА Новости публикацию главы Львова.