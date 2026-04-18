В Иране заявили о задержании пособников США и Израиль

Сотрудники Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали 69 человек на севере Ирана за сотрудничество с США и Израилем. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на заявление КСИР.

Утверждается, что арестованные передавали США и Израилю информацию о стратегических объектах Ирана, а также планировали провести ряд подрывных и диверсионных акций. Сотрудники КСИР изъяли у задержанных огнестрельное и холодное оружие.

До этого в КСИР заявили, что Иран полностью контролирует движение судов в Ормузском проливе.

18 апреля Иран впервые с конца февраля частично открыл свое воздушное пространство: полеты разрешили на востоке страны при строгих условиях, тогда как запад остается закрытым. Решение приняли на фоне перемирия и продолжающихся переговоров с США, но ограничения для ряда авиакомпаний сохраняются, а ситуация вокруг Ормузского пролива остается напряженной.