В Турции раскрыли прогресс США и Ирана в переговорах по ядерному досье

США и Иран достигли договоренностей примерно по 80% вопросов, связанных с ядерной программой Тегерана. Об этом сообщает Habertürk со ссылкой на источники.

По данным телеканала, переговорный процесс разбит на несколько направлений, включая ядерное досье, по которому уже достигнут значительный прогресс.

«Согласно имеющейся информации, по 80% вопросов этого досье уже достигнуто согласие», — утверждают собеседники канала.

По их словам, продолжается обсуждение оставшихся вопросов, стороны поддерживают контакт в рамках текущего диалога.

Источники раскрыли, что рассматривается вариант вывоза обогащенного иранского урана объемом 440–450 кг в третью страну, в том числе в Турцию или Пакистан.

До этого американский президент заявил, что США намерены с помощью экскаваторов извлечь и вывезти обогащенный уран, который хранится на атакованных летом прошлого года ядерных объектах Ирана — в Исфахане, Натанзе и Фордо. При этом глава Белого дома отметил, что Тегеран «не получит в обмен никаких денег» от Вашингтона.

На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что РФ была готова принять обогащенный уран из Ирана на своей земле, но США отказались от этой идеи.