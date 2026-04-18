Литва и Латвия не позволят самолету словацкого премьер-министра Роберта Фицо пролететь над своими территориями, когда он будет следовать в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы. Об этом рассказал сам Фицо в видеообращении, опубликованном в Facebook*.

«Литва и Латвия уже сообщили, что не позволят нам пролететь через их территорию при перелете в Москву», - сказал Фицо.

Со слов премьера Словакии, действия прибалтийских стран не помешают его планам. Для его самолета найдут другой маршрут, как это было в прошлом году.

В начале апреля стало известно, что Роберт Фицо приедет на празднование Дня Победы в Москву. Он подчеркнул, что цель его приезда – выразить уважение всем, кто боролся с фашизмом и тем, кто стали его жертвами.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальной сети Facebook признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.